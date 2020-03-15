Власти Испании ввели в стране режим чрезвычайного положения на 15 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в Испании заразились почти 3 тысячи человек. От инфекции умерли 84 испанца.

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Жителям 47-миллионной страны разрешается покидать свои дома лишь в исключительных случаях. Людям можно выходить только за покупками продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу.

Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой.

Напомним, в Украине ввели карантин из-за коронавируса. Кроме того, ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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