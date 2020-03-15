На Харківщині в одному з округів відбулися додаткові вибори депутата у Верховну Раду. Нардеп від цього округу Олексій Кучер торік у листопаді став головою Харківської ОДА та склав мандат. Як голосували в умовах карантину - про це далі.

Усі дільниці у 179-му окрузі відкрилися вчасно, рівно о восьмій. Члени комісії в захисних масках. На столах антисептики. Ці довибори проходять в умовах карантину. Тож усі отримали інструкції та засоби дезінфекції.

"Пральний порошок, рукавички, що там ще видали. Написали, щоб провітрювали приміщення. Є щодо дільничної виборчої комісії, там да, кожну годину будуть мінятися або протиратися ручки, так, якими користуються виборці. Всім членам дільничних комісій було повідомлено, що вони мають користуватися своїми ручками", - говорить Олександр Коновал, заступник голови окружної виборчої комісії 179.

У Попівці селяни йдуть на вибори жваво.

"Який там карантин. всі йшли проявити свою волю до перемоги", - говорить Олексій Оберемко, житель Попівки.

Бюлетень цього разу довгий. На місце народного депутата претендують 37 кандидатів. Виборці кажуть - визначилися вже давно.

"Изучали, но мы уже изначально определились. Все понятно, все очень понятно", - говорить Наталія, жителька Наталиного.

Щогодини на виборчих дільницях проводять дезінфекцію. Надягають рукавички, протирають столи та ручки.

"Ми обробляємо стіл, делаемо кожну годину. Спеціальним розчином, дезинфікуючим розчином".

Медики кілька разів на день вимірюють членам комісії температуру.

"Тридцать семь. Значит, 37 ровно, это нормальная температура. Все, что касается выше 37,1 - это идет немножко на повышение уже".

Явка на довиборах менша, ніж на попередніх парламентських.

"На 15 годину у нас проголосувало 22,28. По кількості виборців це складає 32 тисячі 551 особа. Глобальних порушень зафіксовано ніяких не було", - говорить Юлія Крат, член окружної виборчої комісії.

Попередньо явка на довиборах може становити близько 30 відсотків.

"Сьогодні був здебільшого сонячний і світлий день, я дякую всім представникам комісій і спостерігачам за демократичні і прозорі вибори. Дільниці всі відкрилися вчасно, а члени комісії забезпечили якісний і прозорий вибір людей на кожній із дільниць. Зараз потрібно забезпечити якісний і прозорий підрахунок голосів. І вже скоро Харківщина дізнається хто став представником від Харківської області у парламенті", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської обласної ради.

О 20:00 усі дільниці закрилися. Результати волевиявлення будуть відомі вже завтра.