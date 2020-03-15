Як потрапити на екскурсію до галереї під час карантину? На чому НАСА планує підкоряти Місяць? Та як коронавірус вплинув на традиційну мексиканську культуру? Про це та інше - далі в нашому огляді.

Потужний вибух зруйнував цілий квартал у передмісті столиці Нігерії - Лагоса. Рвонуло на ділянці магістрального нафтогону. Загинули щонайменше троє людей, десятки травмовані. У повітря здійнялися клуби чорного диму та язики полум'я. Надзвичайні служби намагаються загасити вогонь і усунути наслідки катастрофи. Її причиною, на думку поліції, є теракт або умисне пошкодження, вчинене місцевими бандитами.

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Щасливий порятунок. У Малі живими і здоровими знайшли викрадену два роки тому в Буркіна-Фасо пару. Канадійка Тедіт Блейс та італієць Лука Такчетто зникли у грудні 2018 під час подорожі Західною Африкою. Вони прямували в Того для роботи над гуманітаним проєктом. І от напередодні їм вдалося втекти від своїх поневолювачів. Одягнені в костюми туарегів молоді люди зупинили машину та попросили довезти їх до найближчого посту ООН. Звідти їх доправили у столицю Малі. Там врятованим розповіли про ситуацію у світі й під час медогляду виміряли температуру. Упродовж минулого десятиліття в Буркіна-Фісо активізувалися джихадисти. У полоні бойовиків досі залишаються кілька іноземців.

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У Франції, попри заборону збиратися групами у понад 100 людей, поновили протести "жовті жилети". Кількасот мітингарів зібралися в центрі Парижа. Не минулося без протистояння з поліцією у відповідь на агресію протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ. П'ятдесятьох порушників затримали.

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Мистецький декамерон. Славетна флорентійська галерея Уфіцци вигадала, як під час карантину втамувати жагу своїх шанувальників до прекрасного. Музей запустив відео-екскурсії в популярних соцмережах. Надихнулися твором Джованні Бокаччо. Як і його герої, які під час епідемії чуми розповідають свої історії, доглядачі мистецької скарбниці щодня розкривають найцікавіщі секрети експозицій. За перші ж дні трансляцій нові канали набрали кількадесятитисячну аудиторію. Адміністрація музею навіть не сподівалася, що експеримент матиме такий шалений успіх.

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Шик і блиск проти інфекції. Йорданська дизайнерка виготовляє гламурні захисні маски. Справжні респіратори оздоблює намистинами, стразами та модними атрибутами. Так дівчина хоче привернути увагу до потреби берегтися під час пандемії. Свої вироби не продає, а роздаровує місцевим знаменитостям і популярним блогерам. Щоб вони, своєю чергою, популяризували ідею закривати обличчя для запобігання зараження коронавірусом.

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А в Мексиці пропонують палицею розбити свої страхи перед коронавірусом. Там виготовляють піньяти у вигляді озброєної схожими на корону шипами клітини Covid-19. Роблять цю традиційну розвагу з пап'є-маше й наповнюють солодощами та дрібними сувенірами. А потім дозволяють дітям розбити паперову кулю палицями. У Мексиці яскраво прикрашені піньяти - звичний атрибут будь-якого свята.

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У НАСА показали, на чому підкорюватимуть Місяць. Космічний корабель Оріон успішно й дочасно пройшов усі випробування у вакуумній термальній камері й тепер вирушає на космодром імені Кеннеді у Флориді. Початковий план тестувань був розрахований на 4 місяці, але завдяки тому, що всі системи чудово себе показали, експерименти завершили за 47 днів. Корабель Orion має доставити астронавтів на супутник Землі та назад. Політ запланований на наступний рік.

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В Афганістані стартували змагання першої ліги з Бузкаші - улюбленої національної гри. Це старовинний аналог поло, тільки замість м'яча використовують козлячу тушу. На полі дві верхові команди, мета яких забрати трофей та закинути його у спеціально окреслене коло. Ця розвага неймовірно популярна в країні. І попри застереження щодо масових зборів під час пандемії та загрози терактів, на стадіоні зібралися тисячі глядачів.

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А в Нігерії вирішили не відмовлятися від проведення рибальського фестивалю. Тим більше що грандіозний за місцевими мірками захід відновили після десятирічної перерви. Задля участі в дійстві до Аргунга прибули тисячі рибалок з усієї країни. Свято з численими конкурсами, ритуальними танцями та народними гуляннями триває чотири дні. Завершує його традиційне масове змагання - хто голіруч наловить більше риби в каламутних водах місцевого озера.