У Києво-Печерській лаврі святкують Собор усіх преподобних. Попри карантин, із самого ранку в храмах зібралися сотні людей. Чим особливе це свято - дивіться в наступному матеріалі.

Свято Собору всіх преподобних отців Печерських відзначили традиційно - за участі сотень вірян. Навіть попри оголошений у столиці карантин, у головному храмі Києво-Печерської лаври було не проштовхнутись. Одним із перших привітав українців Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Він нагадав, що для Української православної церкви - це, так би мовити, особисте свято. Адже саме в печерах Лаври зберігаються мощі святих отців.

"Зі святим великим постом. І з другою неділею святого апостола. В яку свята церква вшановує пам’ять святих отців у ближніх печерах почиваючих. Тому, для нас це іще більше свято. Тому що у нас сьогодні празник святої обітелі. Ми вшановуємо тих, хто заснував цю обітель. Хто її стверджує і молиться за нас всіх перед Богом. Щоб Господь був для нас милостивий і благословляв нас, всю Україну і увесь український народ",- говорить Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ.

Хоч і відзначали сьогодні велике свято, тему пандемії священнослужителі оминути не змогли. Зокрема, намісник Лаври Митрополит Павло закликав людей зберігати спокій.

"Сьогоднішній день як раз об’єднує нас з вами. І показує, як ми повинні жити. Вони постом і молитвою піднялися до неба. Вони любов’ю заполонили увесь світ. Терпінням вони повчають нас терпіти все те, що Господь посилає нам за наші гріхи. Але у Бога більше милості, аніж у нас гріхів. І ми сьогодні радіємо цьому великому дню. Не бійтеся дорогі браття і сестри. Ходіть до храму", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.

Предстоятель запевнив - двері храмів Української православної церкви відчинені за будь-яких обставин.

"Знаєте, це не вперше сьогодні в історії церкви, що приходять якісь хвороби. І церква у всі важкі часи - відкриває двері і молиться. Просить Бога, щоб Господь відвернув біду від людей і нашої землі. Ми це будемо робити і зараз. Віримо, що Бог послухає нас і все буде гаразд", - говорить Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ.

Самі ж українці кажуть - заходами безпеки не нехтують. Але відвідувати храми у великі свята все-таки собі дозволяють.

"Кожної неділі стараюсь приходити".

"Молится - одна из главных традицій, которая должна быть. Для меня это большая радость быть участным в молитве с Владыкой и со всеми отцами".

"Преподобные Киево-Печерские - именно по их молитвам".

Святкову службу в Успенському соборі відправив предстоятель Української православної церкви. За традицією, напередодні 15 березня послушників Лаври постригають у монахи.

"Брат наш Андей. Знания и отрицания мира. И всех я же в мире".

Для священнослужителів - це одне з найбільших таїнств. Тому обряд розпочинають за кілька днів до свята, а завершують уже під час служби.

"Ти бо єсі Бог. Тобі славу надсилаємо, нині і во вєкі вєков".

А от чи є якісь обмеження - розповів намісник Лаври.

"Завжди запитують що потрібно робити. Що можна і чого не можна. Не можна одного - грішити. А всі добрі справи ми повинні робити. Нас до цього призиває Господь. Давайте змінимо своє життя на краще. Полюбимо Бога і ближнього. І Господь буде з нами. Зі святом вас", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври.

Після завершення святкової літургії парафіяни на чолі зі священниками пройшлися хресною ходою.