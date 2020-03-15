Україна може залишитися без запасу прісної води. Так вважають миколаївські науковці. Вони провели акцію на берегах Південного Бугу.

Як вирішити проблему, розбиралися наші кореспонденти.

Південний Буг - єдина велика річка, яка починається та закінчується в Україні. Її стан плачевний, кажуть науковці, і це - результат безвідповідального використання води.

"Південний Буг особливо в нашій ділянці протікає в степовій зоні. У нас гребля, ще більш небезпечно, тому що у нас і так посушливий клімат. Річка якщо вільно не дихає, то відбувається замулювання і наслідки, які ми вже спостерігаємо", - говорить Інна Тимченко, еколог.

Миколаївські екологи пояснюють: самоочищенню річки заважають водосховища й тисячі гребель. Вони уповільнюють течію, кількість кисню зменшується і утворюються осередки стоячої води.

"Ми сьогодні хочемо сказати рішуче "Ні" греблям на всіх ріках. 3-тє тисячоліття це буде проблема з питною водою. Проблема з питною водою вже гостро стоїть в світі.Оця вода - це все, що в нас сьогодні є. Більше води не буде", - говорить Олег Кравець, громадський діяч.

На Південному Бузі розташований Національний природний парк "Бузький Гард". Мальовнича природа та унікальна історична спадщина - це те, що приваблює сюди тисячі людей. А гранітні скелі та Мигійські пороги "стали Меккою" для туристів і спортсменів з усього світу. Учасники екологічної акції побоюються: ця місцина може зникнути назавжди.

"Це відмітка 20.7 м - рівень Олександрівського водосховища, до якого хочуть підняти воду найближчим часом. Цього робити неможна, бо це затоплює дуже цінні береги".

Тут росте чимало унікальних і червонокнижних рослин. А навесні схили Південного Бугу тішать око великою кількістю первоцвітів. І в разі підвищення рівня води ці території будуть втрачені.

"Тут ростуть крокуси - шафран сітчастий. Щільність його на цій території до 30 особин на 1 кв м. На скелях біля самої води росте гвоздика южнобузька. Це вид занесений до Червоної книги, по-друге, він охороняється Бенською конвенцією", - говорить Ганна Коломієць, співробітник Національного природного парку "Бузький Гард".

Через підтоплення 2005 року вже зникла значна частина природної та історичної території, зокрема ділянка острова Гард - того самого, на якому у 15-16 ст. розташовувалася Бугогардова паланка Запорізької Січі.

"Це втрата для українського народу. Непотрібно знищувати історичні пам'ятки. Якщо будемо знищувати нашу історію, що залишимо в майбутньому нашим дітям? Хіба що на словах розповідати", - говорить Олег Недяк, житель Миколаївської області, представник гетьмана Українського козацтва.

Учасники акції переконані - держава має позбуватися гребель, а українці - відмовитися від споживацького ставлення до природи.