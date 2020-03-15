Ізраїль вдається до небачених заходів, аби уникнути спалаху вірусу. Абсолютно всіх, хто повертається в країну, відправляють на двотижневий карантин. Заборонені зібрання групами у понад 10 людей. За порушення - в'язниця і штрафи.

Уряд виділяє величезні суми на підтримку економіки країни. Більше знає Антон Готліб.

Політичні чвари тимчасово забуті. Влада відклала формування кабінету міністрів і обговорення підсумків виборів. Прем'єр Нетаньягу запропонував своїм політичним противникам створити уряд національної єдності на час кризи. Зараз треба рятувати державу, а точніше - економіку, яка тріщить по швах. Руйнується експорт, практично зупинилася індустрія розваг і повністю завмер туризм.

"Люди уже где-то месяца полтора стали боятся ездить куда бы то ни было, боятся аэропортов, слухов, так что как это было расписано сейчас не так показательно. Но в прошлые годы в марте, апреле мае среднестатистический гид работал по 20 и больше дней", - говорить Борис Воловик, гід.

Наказом уряду всі школи в Ізраїлі закриті до 16 квітня. Головний національний авіаперевізник компанія "Ель-Аль" залишила шість напрямків, та й то лише для того, щоб евакуювати звідти ізраїльтян. Авіакомпанія звільнила вже 90 відсотків працівників. Всі, хто може, переводять співробітників на дистанційну роботу. Уряд виділяє зі спеціального стабілізаційного фонду величезні суми, щоб не допустити масового банкрутства підприємців і великих компаній.

"Наша мета - забезпечити безперервне функціонування ринку, і ми виділяємо на це три мільярди доларів. Ми вже перерахували мільярд на стабілізацію економіки. І я заздалегідь говорю, що це тільки перший етап допомоги. Ми стежитимемо за подіями в цілодобовому режимі та здійснюватимемо додаткові субсидії в разі потреби", - говоритьБеньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

МОЗ заборонило проведення будь-яких масових заходів, відвідування лікарень і будинків для літніх людей. Скрізь посилено збройну охорону. Поліція і медики створили спеціальні групи, які стежать за дотриманням режиму карантину. Порушникам загрожують величезні штрафи і в'язниця. Напередодні ізраїльтянин отримав штраф - 1200 євро за те, що намагався не пустити додому інспекторів.

Заходи не просто надзвичайні - екстраординарні. Такого не було навіть під час найтяжчої в історії держави війни Судного дня. Армія розгортає польові шпиталі в очікуванні напливу хворих на коронавірус. Усім медикам і працівникам силових структур заборонено виїжджати з країни. Армійські бази закриті, скасовані звільнення й відпустки. Закриті всі КПП на кордоні з Палестинською автономією - там спалах хвороби. В'їзд в країну іноземцям заборонений до особливого розпорядження.

Збитки величезні, але влада каже - це лише початок. Хворих поки що близько двохсот, але якщо їхня кількість почне неконтрольовано зростати, як в Італії, це буде катастрофа для системи охорони здоров'я. Вона до цього просто не готова. Уряд закликає до розсудливості: найкращий спосіб уникнути вірусу - не виходити без потреби з дому й дотримуватися елементарних правил гігієни.