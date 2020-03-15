Закрити магазини, обмежити пересування всередині країни та заборонити зібрання більше ніж 10 людей одночасно - закликає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. У своєму зверненні він пропонує дозволити працювати лише аптекам і продуктовим крамницям.

Наразі вже почалася евакуація українців, які раніше застрягли між Італією та Словенією. Перед посадкою на літак у Венеції всі вони пройдуть тести на Covid-19.

Нагадаю, Україна з 12 березня на карантині. З вівторка буде закритий кордон. Чого чекати далі - дізнавалася Лариса Зубенко.

Три підтверджених випадки захворювання в Україні порівняно із ста п'ятдесятьма тисячами у світі. Здавалося б, цифра поки що невелика, та в Україні вже вжито превентивних заходів для боротьби з пандемією.

"Тимчасово закрити з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2020 року до третього квітня 2020 року пункти пропуску через державний кордон до міжнародного пасажирського та повітряного сполучення крім здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів у зв'язку із виконанням міжнародних зобов'язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій", - говорить Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

Виїхати іноземцям з території України можна буде після 17 березня. А от торгівлю та вантажні сполучення поки що не скасовують. Натомість обіцяють ретельно стежити за проведенням дезінфекційних заходів.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.

"Економіку - експортні і імпортні операції, їх ніхто не відміняє, ми чудово усвідомлюємо, що ефективна боротьба з коронавірусом - це в тому числі захищена, стабільна економіка. У нас відбувається постійна дезинфекція в громадському транспорті - те що стосується мінінфраструктури - це всі літаки. Ці заходи і раніше відбувалися, але зараз більш ретельно відбуваються. Те ж саме стосується місць скупчення людей - це залізничні вокзали, залізничні потяги".

Заручниками ситуації поки що залишаються тисячі наших співвітчизників, які не виїхали з-за кордону. Наприклад, Італія - друга у світі країна, яка найбільше постраждала поширення нового коронавірусу. Там найжорсткіший карантин, понад двадцять тисяч випадків зараження та близько тисячі чотириста смертей. В Італії проживає чверть мільйона українців, а от кількість заробтічан ще більша.

"Словения закрыла транзит из-за того, что Венгрия закрыла транзит. И сказали в Словении: если Венгрия открывает для вас транзит, тогда мы вас отпускаем, потому что вы нам не нужны, а на данный момент мы не можем вас выпустить. Где-то час назад был посол украинский, что-то пробовал решать, но вроде ничего не решил, он на переходе был Фернетти-Тезана. - Скільки днів ви знаходитесь в такій ситуації? - Уже четверо суток, уже за четверо суток закончилась еда. Купить просто невозможно еду, магазины пока что, на сегодня, закрыты, вчера были открыты, но купить очень сложно еду", - розповідає Євген, далекобійник.

На тепер в Україні у дванадцятьох пацієнтів є підозра на коронавірус. І поки вакцини від Covid-19 немає, лікарі рекомендують дотримуватися елементарних правил гігієни - мити руки після відвідання громадських місць, мати при собі дезінфектор та за можливості уникати місць великого скупчення людей.