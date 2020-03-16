У Мексиці пропонують палицею розбити свої страхи перед корона вірусом. Там виготовляють піньяти у вигляді клітини Covid-19. Роблять цю традиційну іграшку з пап'є-маше й наповнюють солодощами та дрібними сувенірами. А потім дозволяють дітям розбити паперову кулю палицями.

У Мексиці яскраво прикрашені піньяти - звичний атрибут будь-якого свята. Тепер до вже звичних фігур політиків та знаменитостей додався ще і зелений коронавірус.