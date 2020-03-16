На карантині і Європа. Польща, Данія, Чехія, Естонія та інші закривають кордони. В Іспанії оголосили надзвичайний стан, в Австрії заборонили збиратися групами більше п'яти осіб, у Німеччині зачинили усі клуби і бари. А у Франції ще й ресторани, натомість не скасували муніципальні вибори. Як живуть європейські країни, що найбільше потерпіли від вірусу?

Іспанія - понад 6 тисяч хворих. Країна йде на карантин. Дозволено вийти в супермаркет за продуктами, збігати до аптеки і, якщо немає можливості працювати дистанційно, піти на роботу. Усе решта - табу. У країні закрито все: навчальні заклади, музеї, кінотеатри, бари й ресторани. Під забороною і поїздки Іспанією.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Надзвичайний стан запроваджений на всій території країни і триватиме 15 днів. У разі необхідності його буде подовжено за згодою парламенту.

За кілька годин після цього виступу іспанський прем'єр заявив, що найближчі дні проведе в самоізоляції. У дружини політика діагностували коронавірус.

Італія - більш як 20 тисяч хворих - люди виходять на балкони й оплесками дякують медичним працівникам. Країна на карантині вже майже тиждень, але зупинити поширення хвороби не вдається. Лікарні Італії переповнені, система охорони здоров'я на межі колапсу. Щоб прийняти всіх пацієнтів, біля медзакладів почали встановлювати намети.

Альберто Поінеллі, лікар:

Люди, які приходять до нас, бояться. Тому що вони потрапляють не в традиційну лікарню, намет їх жахає. І, звісно, люди лякаються, якщо в них діагностують коронавірус. Спершу ми повинні їх заспокоїти, а вже потім пояснити, які діяти далі.

Німеччина - понад 4,5 тисячі хворих. Ще не карантин, але вже є спроби обмежити соціальні контакти. В країні закривають школи, кінотеатри, музеї, спортивні студії. А людей просять не влаштовувати вечірок, не ходити в гості й не провідувати літніх родичів.

А от у Франції, - там на сотню менше хворих, ніж у Німеччині, - ресторани, а також кафе й торговельні центри вже закрили. закриті школи. Французам радять відкласти поїздки країною.

Едуард Філіп, прем'єр-міністр Франції:

Ми просимо компанії з понеділка перевести якомога більше людей на дистанційний режим роботи, щоб вони могли залишатися вдома.

А от муніципальні вибори у Франції чомусь не скасували. Тільки попросили виборців приходити зі своїми ручками й забезпечили дільниці антисептиками.