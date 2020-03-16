Кількість хворих на коронавірус невпинно зростає [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже понад 169 тисяч людей. Вилікувалися - понад 77 тисяч, померли 6500 осіб. В Італії за минулу добу майже зрівнялась кількість тих, хто одужав та помер, а нових випадків інфікування - понад 3500.
Наступні за кількістю інфікованих - Іспанія та Німеччина. В Ірані також стрімко шириться недуга, за добу підтвердили понад 1200 випадків захворювання. Водночас тих, хто вилікувався, в країні понад 1600. Також вперше Covid-19 підтвердили у Центральноафриканській Республіці, Конго та Екваторіальній Гвінеї.
А ось в Китаї епідемія йде на спад, за останню добу з лікарень виписали 1357 людей, а нових інфікованих зафіксували 26.
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