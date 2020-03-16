В понедельник, 16 марта, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что именно туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, так как это их обязанность после того, как в Госпогранслужбе заявили, что украинцы должны самостоятельно возвращаться из Египта.

Об этом Кулеба сказал на брифинге касательно эвакуации украинских туритосв, которые не могут покинуть Египет из-за отмены туристическими операторами рейсов, передают "Українськi Новини".

"Не получится у туроператоров переложить это бремя полностью на государство. Мы будем всем помогать, хочу еще раз сказать, мы не кинем ни одного гражданина напризволяще", - сказал.

Кулеба отметил, что правительство будет решать эту проблему совместно с теми, кто ее создал, то есть с туроператорами.

Также, министр отметил, что в понедельник в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул для постоянной связи с застрявшими в Египте украинцами.

Напомним, в Украине всего подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновицкой области. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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