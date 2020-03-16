В понедельник, 16 марта, мировые цены на нефть продолжают стремительно падать.

Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 12,7% - до $29,52 за баррель, что ниже уровня "черного понедельника" неделей ранее и является минимумом с января 2016 года.

Стоимость фьючерса нефти WTI упала на 10,2% - до $28,8 за баррель.

Падение нефтяных цен усиливается на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".