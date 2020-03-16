Евакуйовані з Італії українці здали тест на коронавірус [ Редактировать ]
За даними вітчизняного МВС, зараз за кордоном від Covid-19 лікуються шестеро українців. По двоє громадян України ушпиталені в Німеччині та Італії, і двоє перебувають під наглядом медиків у Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах. І ще п'ятеро наших співвітчизників, які підхопили недугу за межами країни, вже одужали.
У вивезених з Італії українців коронавірусу не виявили. Про це повідомили в МОЗ. Експрес-тест на Covid-19 зробили в аеропорту "Бориспіль". Усі тести показали негативний результат. Ті, хто повернувся, зобов'язалися самоізолюватися на 14 днів.
Нагадаю, напередодні до України з Італії евакуювали 123 людини. По наших земляків спорядили спецрейс, що мав забрати тих, хто не міг повернутися додому через закриті кордони зі Словенією.
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