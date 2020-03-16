Жорсткий карантин від 16 березня запровадили Львів, Одеса та Запоріжжя. Відзавтра він почнеться у Миколаєві. Загалом місцева влада майже в кожному регіоні на своєму рівні масово забороняє роботу закладів - від кафе до будівельних ринків. Втім, щойно постало питання про карантин, виникла плутанина: наскільки обов'язково виконувати такі рішення. Тему продовжать мої колеги.

Список міст які запроваджують жорсткий карантин: Львів, Одеса, Київ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Тернопіль, Полтава, Миколаїв, Суми, Ужгород.

Влада Одеси в ніч на понеділок вирішила зачинити майже всі заклади громадського користування, крім продуктових магазинів, АЗС та аптек. Під заборону потрапили торгівельні центри, ресторани, спортзали та інші центри. Зранку чиновники уточнили: розпорядження має лише рекрмендаційний характер. Але вже пообіді посадовці зібралися на профільну комісію з ТЕБ та ЧС та проголосували за те, щоб ці рекомендації стали обов'язковими до виконання. Кажуть: мають такі повноваження.

"Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання виконавчими органами одеської міської ради, територіальними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста", - говорить Павло Вугельман, заступник міського голови Одеси.

Порушникам карантину мерія навіть пригрозила кримінальною та адміністративною відповідальністю. Втім, в Одесі поки що мало хто прислухався до чиновників. Деякі торгівельні центри та магазини - зачинені, а деякі - працюють та збирають натовпи людей. Наприклад, у цьому ресторані адміністрація відпустила з роботи майже увесь персонал, розділила приміщення на зони, щоб клієнти не сиділи впритул, а найближчими днями планують повністю перейти на режим доставки їжі.

"Сейчас, чтобы выйти из этой ситуации, нужно построиться под доставки, под такси, понимать, какой с ними будет алгоритм работы. Мы дали себе на это три дня - на то, чтобы войти в этот режим", - говорить Ірина Ангелова, ресторатор.

На повному карантині від завтра й Івано-Франківськ.

"Тимчовово обмежити прийом громадян в центрі надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділів. Це також стосується департаменту соціальної політики. Мова про те що послуги виключно надаватися в онлайнрежимі. Відділи субсидій, ЦНАпи - всі закриваються", - говорить Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська.

На графік роботи вихідного дня переводять весь громадський транспорт. Зачиняють і всі заклади, окрім аптек, заправок і продуктових крамниць. В цьому магазині одягу про нововведення ще не чули. Продавчиня Галина каже - ймовірно її відправлять у відпустку за власний рахунок. Заощаджень немає, як прожити два тижні без заробітку - не знає.

"Тяжко, тяжко, тому що ніхто до цього не готовий. Заощаджень як таких немає. І ми хочемо працювати. Буду сидіти дома, але буду йти на природу гуляти, між людьми не ходити, але на природу ходити. Це не так багато два тижня", - говорить Галина, продавчиня.

А ось Сергій - власник магазину компютерної техніки - каже, для його бізнесу це буде сильний удар. Планує відсидіти вдома і читати книжки.

"За що будете жити? Є кридитки в кожного як мінімум, тому я думаю, гречка у кожного вдома є, проживемо", - говорить Сергій, власник магазину компютерної техніки.

Обмежувальні заходи запроваджують і у всіх медзакладах. Скасують огляди, обстеження, планові щеплення та операції, і навіть денні стаціонари.