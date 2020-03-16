В Україні одужує перший хворий на коронавірус [ Редактировать ]
Нарешті, новина про перше ймовірне одужання хворого на коронавірус в Україні. Стан одного з інфікованих із Буковини - 39-річного чоловіка - схоже, поліпшується. Принаймні, про це свідчать результати аналізів. Пацієнта шпиталізували наприкінці лютого і вже 3 березня діагноз підтвердився. Дотепер він перебуває в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, втім його готують до виписки. Згідно з протоколом, негативний результат слід отримати двічі, тож, якщо днями аналіз покаже відсутність вірусу, чоловіка випишуть. Тим часом, в Чернівецькій області коронавірус підтверджений іще в трьох людей - чоловіка пенсійного віку та двох жінок. Причому два останні випадки підтвердилися сьогодні. В якому стані зараз пацієнти і яка загалом ситуація на Буковині - розкаже Ольга Паламарюк.
Одразу два нових випадки зараження коронавірусом сьогодні у Чернівцях. Це жінки. Одна з них повернулася з-за кордону, інша раніше контактувала з чоловіком, у якого підтвердився Covid-19. До інфекційного відділення з підозрою їх госпіталізували ще 6 та 13 березня відповідно. Наразі стан пацієнток стабільний.
Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА:
Ми не будемо називати їхній населений пункт. Ми не будемо, тому що ми відповідальні особи. Друге - ми не будемо називати їхній вік
Загалом, на Буковині клінічно підтверджені чотири випадки інфікування. Всього госпіталізовано три десятки осіб, зокрема трьох дітей. Чиновники посилюють обмежувальні заходи: з вечора у Чернівцях зачиняють всі кав'ярні та ресторани. Не працюватимуть ринки, за винятком продовольчих яток. Обмежать також рух громадського транспорту.
Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова:
Закликаю всіх підприємців, якщо є бажання, робити послуги з доставки продуктів харчування мешканцям по заявці.
Посилили заходи безпеки і на кордоні. Відсьогодні закриті всі пішохідні переходи та скасоване залізничне сполучення. А з опівночі припиняться пропускні операції і для автобусів.
Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону:
На даний час пропускні операції в пункті пропуску Порубне здійснюються на вантажному та легковому напрямку. А от в'їхати на територію країни іноземці не можуть
Прибув на КПП і автобус із українськими заробітчанами з Греції. Прикордонники вимірюють в усіх температуру.
"На даний момент у всіх громадян України в автобусі температура не перевищує 36.6-36.7. Все нормально".
Олександр Сеферіді, водій автобуса:
Люди у нас - все украинцы. Перед выездом из Греции в офисе мы всех проверили пистолетиком, которым нас только что проверяли. Все нормально и вот приехали сюда
І хоча усі здорові, двох водіїв на територію України не пропускають. Бо вони громадяни Греції. Ввозити пасажирів має інший екіпаж. Тим часом, на КПП продовжує чергувати наряд медиків.
Генадій Горошов, фельдшер Чернівецького центру екстерної медичної допомоги:
Цілодобове чергування, знаходиться бригада.сіх контактних з підвищенням температури везеться в Чернівці.
Загалом, ситуація в області контрольована, запевняють медики. Панікувати не варто: сьогодні отримали перший негативний результат у раніше інфікованого. 39-річний чоловік поступово одужує. Та, перед виписуванням, згодом повторно проведуть аналізи.
по теме
Скільки заражених коронавірусом в Україні
Загалом на сьогодні в Україні три підтверджені випадки зараження Covid-19. Двоє з них на Буковині. Спершу захворів чоловік, який подорожував Італією, а в іншому випадку хвороба передалася пенсіонерові від дружини
Коронавірус в Україні: фахівець ВООЗ приїде оглянути хворого
Сьогодні до Чернівців оглянути хворого на коронавірус приїде фахівець ВООЗ. Він має визначити, чи правильно його лікують. Нині стан пацієнта стабільний, - запевняють медики, але інфекція досі є в організмі - це засвідчив повторний тест
Евакуйовані з Італії українці здали тест на коронавірус
За даними вітчизняного МВС, зараз за кордоном від Covid-19 лікуються шестеро українців. По двоє громадян України ушпиталені в Німеччині та Італії, і двоє перебувають під наглядом медиків у Молдові та Об'єднаних Арабських Еміратах
В зоні ООС закриють десятки пунктів пропуску
Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Усі подробиці можна знайти на їхньому сайті. Такі обмеження діятимуть попередньо до 3 квітня
Боротьба з коронавірусом: Ізраїль вдається до небачених заходів
Ізраїль вдається до небачених заходів, аби уникнути спалаху вірусу. Абсолютно всіх, хто повертається в країну, відправляють на двотижневий карантин