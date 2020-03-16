Вибори в умовах карантину. На Харківщині завершується підрахунок голосів у 179-му виборчому окрузі. Це останні вибори в Україні за мажоритарною системою. На парламентське крісло претендували 37 кандидатів. Про перші підсумки - Світлана Шекера.

Зранку члени дільничних комісій з'їжджаються автобусами до окружкому в Краснограді. Кажуть, ніч була важкою.

Оксана Воловйова, член дільничної вирчої комісії:

Ночь прошла бессонная. Получилось, мы считали почти до 2 часов. Потом ждали автобус, и долго ехали сюда. Мы с Лозовой. Мы были тут где-то в 6 утра.

Ганна Острягіна, член дільничної вирчої комісії:

Порахували, довгенько, ну порахували нормально. Ну, бюлетні, там в перший раз в нас були члени комісії ще в перший раз були, то трошки тяжко було. Да, неопитні.

До будівлі, де засідає окружна комісія, представників дільниць запускають поступово. Такий план розробили спеціально, зважаючи на карантин.

Олександр Коновал, заступник голови окружної виборчої комісії:

Складений графік. Ну так, щоби максимум на території Краснограда знаходилося так, скажімо, 50 дільниць, не більше. Бо в окружну буде заходити по 3 комісії, і по черзі йде ротація одна здається, друга готується. Третя готується. Здалася, вийшла, заходить наступна.

У супроводі поліції, в захисних масках здають протоколи й бюлетені.

Явка на довиборах становить більше ніж 27%.На всіх дільницях перемогла Юлія Світлична. За даними з оброблених дільниць, за неї віддали голоси 77,7 % виборців. І, попередньо, Світлична встановила новий рекорд: до неї найбільший відсоток прихильників - трохи більше 69 відсотків голосів - цього літа зібрав Антон Яценко з Черкащини. Сьогодні Юлія Світлична подякувала всім свідомим громадянам за підтримку.

Юлія Світлична, кандидат в народні депутати України:

Я дякую 40 тисячам людей, які прийшли на дільниці, в цих умовах - це справжня громадянська позиція. І, безумовно, я дякую більш ніж 30 тисячам людей, які віддали свій голос за мене і всім тим, хто забезпечував чесні вибори. В тому числі, хочу зазначити, що більш ніж 75 відсотків довіри людей для мене це дуже велика відповідальність. І ми бачимо, яка ситуація в країні, зараз потрібно об'єднуватися для того, щоб захищати інтереси людей. Зараз не час для особистих амбіцій або конкуренції. Зараз час для того, щоб об'єднуватися, і працювать. Кожна людина або кожен кандидат, який хоче довіри людей, повинен спілкуватися і доводити свої слова конкретними справами. Так ми робили упродовж багатьох років, так ми будемо продовжувати планувати і будувати свою роботу і в подальшому.

Офіційні результати виборів ЦВК має оголосити до 30 березня.