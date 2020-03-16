На межі екологічного лиха: у Гостомелі зводиться багатоповерхівка у районі без каналізації, впритул до приватних будинків та церкви [ Редактировать ]
На межі екологічного лиха. У Гостомелі - будівельний скандал. Місцева влада ініціює будівництво багатоповерхівки просто у дворі селищної ради, впритул до приватних будинків та церкви. Усі деталі в матеріалі Даніїла Снісара.
Вже 14 років мешканці будинків у приватному секторі Гостомеля живуть під постійною загрозою зараження інфекційними хворобами.
Юрій, житель Гостомеля:
Сколько не было обращений. Примите меры. Обещания, обещания. И продолжается по сей день сброс туда этих отходов. Если только подымается общественность, поднимается скандал вокруг этого - быстренько открывается шлюз, это все промывается. Следы смываются. Это буквально на неделю. Потом все повторяется.
А все тому що у цьому районі відсутня каналізація. Основна частина приватного сектору Гостомеля має власні скважини. Хоча, для місцевих чиновників - це не проблема. У цьому ж районі влада вже кілька разів намагалася втиснути багатоповерхівку. Востаннє, їхня ініціатива провалилася 2017 року, коли з протестом виступила громада Гостомеля. І от знову реанімовано "проект" будівництва висотки з квартирами, розважальними центрами та офісами. А як відомо - чим більше поверхів - тим більше нечистот. Тим паче, що у селищі майже 80 відсотків багатоповерхівок не добудовані. Кому може бути вигідна поява чергового довгобуду в історичному центрі?
Олександр, житель Гостомеля:
Каналізації нема. Не буде вистачати ще й електрики. Тут ще й проблема, що у нас обмежені потужності енергопостачання.
Олексій Табачук, голова ГО "Спілка воїнів-учасників АТО" у м. Гостомель:
Немає плану-розвитку цього селища.
За поясненнями ми попрямували до Гостомельскої ради на прийом до голови - Юрія Прилипка. Втім, на роботу зранку він не з’явився. Поспілкуватися з нами погодився заступник - Дмитро Абрамчук.
Тобто, це все серйозно і будинок тут буде, за селищною радою? - Буде чи не буде - ще раз повторюсь має вирішувати місцева громада. Це цільове призначення, згідно генерального плану. У нас є генеральний план. Інакше ми відвести земельну ділянку не можемо.
Перевіряємо генплан. Виявляється, що за документом цільове призначення це не під багатоквартирні будинки, а під громадські центри - призначення, по суті, взаємновиключні.
Що ж до селищного голови, то Згідно із декларацією, розміри активів Юрія Прилипка лише за рік зросли у 40 разів. У власності селищного голови й тисячі гектарів землі під Києвом. На рахунку Прилипка 11 кримінальних проваджень. Та, принаймні, 3 вручені підозри за перевищення службових повноважень, розтрату держкоштів і за шахрайство в особливо великих розмірах.
Георгій Сахненко, громадський активіст, житель Гостомеля:
Офіційне звернення до правоохоронних органів та судової гілки влади, де знаходяться в даний час обвинувальні акти проти Прилипка Юрія Ілліча, як фізичної особи так і суб’єктва владних повноважень. Хотілося б, що ці акти закінчились певним логічним кінцем. Своїми діями знищують Гостомель і роблять неспроможним життя в даному селищі.
Нікіта, житель Гостомеля:
Хочу спитати у депутатів. Ви що тут не збираєтесь далі жити? Вам не соромно за те, що ви робите з селищем? Але, у будь-якому разі я хочу сказати, що ми не допустимо ніякої багатоповерхівки в історичному центрі Гостомеля.
Активісти, як і кілька років тому, налаштовані рішуче. Громада вже звернулася до екологічної інспекції із заявою про екологічну катастрофу. За перебігом подій у цій історії пильно стежитимемо і ми.
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