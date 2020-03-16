Не допустити згортання соціальних програм - зменшення зарплат, скорочення субсидій та звільнення людей під час карантину. Ухвалити такий мораторій закликав парламент і уряд голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, також слід переглянути видатки бюджету - скасувати надмірні виплати чиновникам Нафтогазу, Укрзалізниці та інших державних монополій.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України: