Сергій Каплін закликав ухвалити мораторій на зменшення зарплат, скорочення субсидій та звільнення людей під час карантину [ Редактировать ]
Не допустити згортання соціальних програм - зменшення зарплат, скорочення субсидій та звільнення людей під час карантину. Ухвалити такий мораторій закликав парламент і уряд голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. На його думку, також слід переглянути видатки бюджету - скасувати надмірні виплати чиновникам Нафтогазу, Укрзалізниці та інших державних монополій.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Ми цього не повинні дозволити парламент України уряд і особисто президент мають наполягти на прийняті законопроекту, який передбачить мораторій на будь-які звільнення протягом карантину. Мораторій на будь-яке зменшення заробітної плати або соціальної допомоги, соціальних виплат протягом карантину. Ви скажете, що це додаткові видатки з державного бюджету. Ми повинні бюджет сьогодні переглянути, переглянути як на місцевому рівні так і на загальнодержавному.
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