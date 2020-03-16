Перший хворий на коронавірус в Україні одужує. Стан інфікованого чоловіка із Буковини поліпшується. Про це свідчать результати аналізів. Нині його готують до виписки. Тим часом у Чернівецькій області захворювання на коронавірус зафіксований ще у трьох людей. Два останні випадки підтвердилися сьогодні. Більше розкаже Ольга Паламарюк.

Одразу два нових випадки зараження коронавірусом сьогодні у Чернівцях. Це жінки. Одна з них повернулася з-за кордону, інша раніше контактувала з чоловіком, у якого підтвердився Covid-19. До інфекційного відділення з підозрою їх госпіталізували ще 6 та 13 березня відповідно. Наразі стан пацієнток стабільний.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА:

Ми не будемо називати їхній населений пункт. Ми не будемо, тому що ми відповідальні особи. Друге - ми не будемо називати їхній вік

Загалом, на Буковині клінічно підтверджені чотири випадки інфікування. Всього госпіталізовано три десятки осіб, зокрема трьох дітей. Чиновники посилюють обмежувальні заходи: з вечора у Чернівцях зачиняють всі кав'ярні та ресторани. Не працюватимуть ринки, за винятком продовольчих яток. Обмежать також рух громадського транспорту.

Олексій Каспрук, Чернівецький міський голова:

Закликаю всіх підприємців, якщо є бажання, робити послуги з доставки продуктів харчування мешканцям по заявці.

Посилили заходи безпеки і на кордоні. Відсьогодні закриті всі пішохідні переходи та скасоване залізничне сполучення. А з опівночі припиняться пропускні операції і для автобусів.

Сергій Бровко, начальник прес-служби Чернівецького прикордонного загону:

На даний час пропускні операції в пункті пропуску Порубне здійснюються на вантажному та легковому напрямку. А от в'їхати на територію країни іноземці не можуть

Прибув на КПП і автобус із українськими заробітчанами з Греції. Прикордонники вимірюють в усіх температуру.

"На даний момент у всіх громадян України в автобусі температура не перевищує 36.6-36.7. Все нормально".

Олександр Сеферіді, водій автобуса:

Люди у нас - все украинцы. Перед выездом из Греции в офисе мы всех проверили пистолетиком, которым нас только что проверяли. Все нормально и вот приехали сюда

І хоча усі здорові, двох водіїв на територію України не пропускають. Бо вони громадяни Греції. Ввозити пасажирів має інший екіпаж. Тим часом, на КПП продовжує чергувати наряд медиків.

Генадій Горошов, фельдшер Чернівецького центру екстерної медичної допомоги:

Цілодобове чергування, знаходиться бригада.сіх контактних з підвищенням температури везеться в Чернівці.

Загалом, ситуація в області контрольована, запевняють медики. Панікувати не варто: сьогодні отримали перший негативний результат у раніше інфікованого. 39-річний чоловік поступово одужує. Та, перед виписуванням, згодом повторно проведуть аналізи.