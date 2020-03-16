В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению Украины COVID-19.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь Украинский", - отметил Зеленский.

Бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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