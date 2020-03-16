Закриті кордони і онлайн-реєстр усіх наявних у країні апаратів штучної вентиляції легенів. Як борються з поширення коронавірусу німці? Тетяна Логунова розкаже.

Майже шість тисяч хворих і 16 померлих. Німеччина - на третьому місті в Європі за темпами поширення коронавірсу.

Система охорони здоров'я Німеччини поки справляється з боротьбою з коронавірусом. Але політики і вірусологи закликають лікарні готуватися до найгіршого сценарію. Усі медзаклади мають підготувати відділення для прийому важких пацієнтів. Пропонується також створити єдиний інтернет-реєстр наявних у країні апаратів штучної вентиляції легенів.

Планується, що ця база даних запрацює протягом тижня. Усі лікарні будуть щодня оновлювати інформацію про вільні місця для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів. Доступ до реєстру матимуть як медпрацівники, так і хворі. Міністерство охорони здоров»я просить лікарів на пенсії бути готовими у разі потреби знову вийти на роботу. Бундесвер мобілізує резервістів.

Арне Коллатц, представник міністерства оборони Німеччини:

Ми звертаємося до резервістів і запитуємо, - чи готові вони найближчим часом добровільно підтримати боротьбу з коронавірусом. Йдеться про лікарів, медбратів, лабораторних працівників.

Надзвичайний стан оголосила поки що одна німецька земля - Баварія. Але обмежувальні заходи запроваджують на всій країні: зачинені школи і дитсадки, бари, кафе, клуби і спортивні студії. Людей просять якомога рідше виходити на вулицю і не провідувати літніх родичів.

Ларс Шаде, віце-президент інституту імені Роберта Коха:

Зараз дуже важливо змінити свою соціальну поведінку. Звести до мінімуму контакти з іншими людьми. Зараз украй нерозумно влаштовувати вечірки вдома чи ходити в гості.

Тим часом, ЗМІ повідомляють - Сполучені Штати намагалися отримати ексклюзивні права на вакцину від коронавірусу, яку розробляють німецькі науковці. За даними журналістів, керівників компанії запрошували у Білий Дім і пропонували величезні гроші, - якщо вони погодяться перенести усі роботи з дослідження до США. Втім, німці відмовилися. Наразі над вакциною працюють у місті Тюбінген. Науковці планують, що експериментальний препарат буде готовий влітку, тоді і почнуться клінічіні випробування. Коли ж вакцина з'явиться на ринку - невідомо.

Флоріан фон дер Мюльбе, дослідник:

Спочатку треба пройти всі клінічні фази, потім оцінити ефект. Коли вакцина з'явиться на ринку, - залежить не від нас, це питання буде вирішувати регулятор.

Наразі американці вже почали клінічні випробування вакцини власного виробництва. Протестувати її погодилися 45 добровольців. Сьогодні дозу отримав перший учасник тестування.

Не тільки вакцину, але й терапію, яка допомагає лікувати хворих наразі намагаються розробити лікарі усього світу. Перші успіхи вже є, панацеї поки немає.

Так, китайські вчені стверджують, що у боротьбі з коронавірусом допомагають препарати проти атипової пневмонії і малярії. Медики Таїланду застосовують ліки проти СНІДу, Греції - експериментують з препаратами проти лихоманки Ебола. А вчені з Нідерландів звітують, що знайшли антитіло, яке блокує інфекцію. Його дієвість незабаром будуть перевіряти на людині.