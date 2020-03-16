Від завтра перетинати кордон з Україною можна лише автівкою. Таке рішення ухвалив уряд. Іноземних громадян в країну вже не пускають. Про ситуацію на кордоні - розкажуть мої колеги.

На українсько-білоруському кордоні ані машин, ані людей. У міжнародному пункті пропуску "Городище" поодинокі автомобілі - українці повертаються додому. Житель Рівного Сергій три тижні гостював у Білорусі.

Сергій Мислінчук, житель Рівного:

Я щось особо не бачив, щоб в масках були. Ну я ж думаю треба їхать додому, бо зараз закриють митницю.

Кордон для наших співгромадян не закривають. Щоправда, потрапити в Україну можна буде лише на автівках. Від опівночі піші переходи на українсько-білоруському кордоні заборонені. Тому люди просяться в чужі авто.

Анатолій Фурсович, житель Дубровиці:

Товариша завозив. В Білорусію. А тут став - люди стоять попросили, щоб ще приїхав забрав. Пішоходам тіпа не дозволяється.

Хоча в Білорусі на коронавірус уже захворіли 36 людей, карантин у країні не оголосили, відкритий і кордон. Пункт пропуску "Верхній Теребежів" на білоруському боці, кажуть наші прикордонники, працює без обмежень.

Анатолій Левадний, начальник відділу прикордонного контролю Луцького прикордонного загону, заступник начальника штабу:

Є певна проблема щодо оформлення громадян України, які рухаються в пішому порядку. Зараз управлінням прикордонного загону вирішується питання з органами державної влади щодо виділення транспортного засобу, який буде доставляти даних громадян на територію України.

Тим часом на кордоні з Польщею у чергах стоять вантажівки. На міжнародній трасі Львів-Краковець-затор розтягнувся на 8 кілометрів.

Юрій Луківський, водій:

Вже дві сутки стоїмо і черга, а що дальше робиться до кордону стільки?!

Ігор, водій:

Немає тут ніяких умов. Душу немає, туалетів немає, нічог немає. Ну так, черга.

Кордони із Польщею закрили то ж і черги ваговозів збільшилися, кажуть у прес-службі митниці. На Львівщині із 6 пунктів пропуску працюють два. Черги на вантажні перевезення і на польському боці. Сергій Башмак в Україну намагається потрапити з 13 березня.

Сергій Башмак, водій:

Всьо стоїть дуже, помало рухається. Велике накопичування людей бо всі вертаються, звідкись із далека.

А легковики проїжджають вільно. За годину на територію України потрапляє близько 30 машин.

Маргарита Вершиніна, речниця Мостиського прикордонного загону.

На даний час виставлена достатня кількість прикордонних нарядів для того, щоб здійснювати пропускні операції в основному посилення на вїзний напрямок, тому що більшість громадян України намагаються повернутися додому.

Прикордонники Закарпаття від часу запровадження обмежень, - а це менше доби - вже відмовили у в'їзді трьом іноземцям. Українців додому пропускають після проходження температурного скринінгу.

Іван Владика, житель Ужгорода:

Всі магазини закриваються, просто напросто роботи не буде, от такі як, от і всі повертаються. Для блага своєї родини буду самоізольовуватися.

Словаччина та Угорщина теж ввели обмеження на в'їзд. Впускають тільки своїх громадян, або ж тих українців, які мають право на проживання. На більшості вантажних пунктів пропуску обмежень немає. Щоправда, угорські митники просять далекобійників про самоізоляцію.

Віктор Іванус, керівник Закарпатської митниці Держмитслужби:

Відповідними конролюючими органами трактувалася необхідність перебування після виїзду з євросоюза та перебування у країнах ризику, водіїв які здійснювали вантпажні перевезення, протягом 2 тижнів на території України. Так можна трактувати як певні карантинні заходи. І людям, які перебували менше цього терміну, вже є в нас відмова у перетині кордону.

Від сьогодні не працює і пункт пропуску на кордоні з Румунією у Солотвині. А з 17 березня скасують міжнародні пасажирські перевезення залізницею.