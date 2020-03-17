У Києві шпиталізували хлопця онуки померлої від коронавірусу жінки [ Редактировать ]
У Києві лабораторно підтверджено два випадки коронавірусу. Про це написав міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у "Фейсбуці".
Один хворий - київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки.
Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці. Другий випадок жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує терапію вдома. Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, тепер обстежують медики - наголосив Кличко.
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