Тома Хенкса із дружиною виписали із лікарні [ Редактировать ]
Актора Тома Хенкса із дружиною Рітою Вілсон виписали із лікарні. Минулого тижня в них діагностували зараження коронавірусом.
На східному узбережжі Австралії Хенкс працює на зйомках фільму, та кілька днів тому обидва з подружжя відчули симптоми втому, ломоту в тілі та підвищену температуру. Пара одразу ж звернулася до лікаря і самоізолювалася.
Про стан здоров'я повідомляли у соцмережі. Нині подякували усім за підтримку.
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