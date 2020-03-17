На территории всей Украины ввели усиленные ограничительные меры. Соответствующую инициативу Владимира Зеленского поддержал Кабинет Министров. Решение Кабмина опубликовал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

К ограничениям украинцев просят отнестись с пониманием и ответственностью.

Какие ограничения будут действовать с 17 марта:

Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.

С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.

В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах, их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.

Запрещены массовые мероприятия с участием больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.

Не допускать на атомные электростанции и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.

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