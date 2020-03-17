С 17 марта ужесточен карантин: основные запреты [ Редактировать ]
На территории всей Украины ввели усиленные ограничительные меры. Соответствующую инициативу Владимира Зеленского поддержал Кабинет Министров. Решение Кабмина опубликовал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
К ограничениям украинцев просят отнестись с пониманием и ответственностью.
Какие ограничения будут действовать с 17 марта:
- Запрещено принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.
- С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки, а также работа метро. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Нацполиция будет контролировать соблюдение этих норм.
- В Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации.
- Временно запрещены плановые мероприятия и операции в больницах, их частично переквалифицируют в учреждения медицинской помощи.
- Запрещены массовые мероприятия с участием больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями.
- Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.
- Не допускать на атомные электростанции и города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.
Всего в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали первую смерть от covid-19. Жертвой стала женщина из Житомирской области. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.
Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
"Подробности" также писали о том, какие пункты пропуска закроют.
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