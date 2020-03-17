Відсьогодні з опівночі Україна закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Скасовано усі міжнародні регулярні рейси - авіа-, залізничні та автобусні. Через це урядовцям доводиться терміново вирішувати проблеми з поверненням наших громадян з-за кордону.

Більше сотні українців застрягли у Шрі-Ланці - про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зараз цим питанням займається посольство. За даними дипломата, сьогодні прилетіло шість літаків з туристами з Єгипту, п'ятеро з них сіли у Борисполі, один у Львові.

А в пунктах пропуску на кордоні з Польщею виділили додаткові автобуси, вони повертають українців на батьківщину. Організаційні питання допомагають вирішувати консули прямо на кордоні - повідомив Кулеба.