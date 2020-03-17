Чи врятує епідемія коронавірусу президентський рейтинг Трампа [ Редактировать ]
Вірус - вірусом, а вибори за розкладом. Для Сполучених Штатів - це ще й рік виборів, у яких свій графік.
Чи доведеться його змінювати? Справа дійшла навіть до суду. Що він вирішив?
Президентські вибори у штатах восени, але весь цей час проходять так звані "праймеріз", коли голосують за делегатів на партійні з'їзди, які вже влітку визначать кандидатів в президенти. Тут напрацьований роками чіткий розклад - день за днем, штат за штатом. Скасуєш в одному - весь графік "зламається". Але як це поєднати із забороною лікарів - "більше 50 не збиратися"?!
Вже сьогодні "праймеріз" мали пройти в Огайо (штаті, де одна з найбільших у США українська діаспора), Арізоні, Флориді та Іллінойсі. І губернатор Огайо напередодні подав до суду. Просив перенести "праймеріз" аж на червень, адже сам таких повноважень не має. І отримав відмову суду. Мовляв, проводьте за графіком, "немає медичних фактів, що у червні буде краще".
У підсумку, повна плутанина - три штати сьогодні таки голосують, а в Огайо губернатор думав всю ніч і сказав: "Праймеріз не проводити, навіть попри рішення суду". Руйнується і травневий графік кандидатів - Джорджия, Кентуккі та Луїзіана "праймеріз" теж перенесли, але інші штати скасовувати не хочуть. Але у кандидатів в президенти тур був по хвилинах розписаний - перельоти, переїзди, мітинги.
У цих умовах у кандидатів-демократів (того ж Байдена, чи Сандерса) вся кампанія руйнується, і лише Дональд Трамп "в шоколаді" - "праймеріз" йому не потрібні, він і так буде кандидатом. Трамп весь час в новинах, роздає вказівки, виходить до преси, - намагається показати свою ефективність.
На тлі суперників, які лише за себе агітують, Трамп і дійсно виглядає більш виграшно, адже пропонує податки скасувати, запровадити кредитні лінії для малого бізнесу, роздає обіцянки. Вірус рятує і його репутацію, і рейтинг - президент змінив контекст, в якому його подають ЗМІ - і рівень довіри зростає. Ба, більше - Трамп не хоче скасовувати і американську зустріч "великої сімки", яка за календарем має зібратися вже 10 червня. Каже, навіть попри ситуацію з вірусом, світові лідери мають зібратися. І поговорити не телефоном, а особисто.
І це при тому, що прогноз, який провідні лікарі і експерти підготували для президента США (Трамп сказав про нього пресі) - у Сполучених штатах "спалах захворювання має закінчитися у липні-серпні". Хоча, звісно ж, це - оптимістичний сценарій.
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