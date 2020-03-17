Пріоритет - захист групи ризику. Як у Європі і світі допомагають літнім людям пережити епідемію корона вірусу?

Учень берлінської гімназії Ноа Адлер на заняття наразі не ходить - у навчальних закладах Німеччини оголошено карантин. У вільний від науки час Ноа створив сайт для людей, які потребують допомоги через епідемію коронавірусу, і для тих, хто готовий їх підтримати.

Ноа Адлер, учень гімназії:

Сайт функціонує дуже просто. Той, хто хоче допомогти своїм сусідам, - реєструється і вказує, яку послугу готовий надати. А люди, які перебувають у групі ризику чи на самоізоляції, - продивляються усі пропозиції і обирають потрібну.

Сайт став популярним буквально за день. На ньому вже зареєструвалися сотні мешканців німецької столиці.

Ноа Адлер, учень гімназії:

Більшість людей готова сходити за продуктами чи ліками для літніх мешканців. Хтось пропонує посидіти з дітьми, якщо батькам треба на роботу. Є пропозиції вигуляти собаку і подарувати кілька пляшечок антисептика.

А це австралійський Сідней - у супермаркеті тільки люди похилого віку. Одна з найбільших торговельних мереж країни щодня протягом години впускає до магазинів лише стареньких покупців, щоб вони мали змогу спокійно придбати усе необхідне.

Я приходила сюди майже щодня і не могла купити туалетний папір. Сьогодні вдалося!

Не тільки папір, а ще маски, антисептики і мило для рук - наразі, дефіцит у всіх країнах, де вирує коронавірус. Втім, літні мешканці шотландського селища Стенхаузмір засобами індивідуального захисту повністю забезпечені - анти-коронавірусні набори їм подарували власники місцевого магазину.

Особливі правила відтепер діють і в будинках для літніх людей. У Німеччині, Франції та інших країнах родичам тимчасово заборонили провідувати мешканців цих закладів. Щоб вони не принесли з вулиці вірус і не наразили на небезпеку тих, хто переносить хворобу найважче.

Розважити дідусів і бабусь допомагають інноваційні технології.

Привіт, мене звати Джеймс і я робот. Я допоможу вам боротися з самотністю в період коронавірусу.

За допомогою таких роботів літні мешканці можуть спілкуватися з рідними. І не тільки чути, але й бачити співрозмовників.

Нель Вандевіль, директор центру для літніх людей:

Нашим мешканцям не вистачає спілкування з сім'ями, з зовнішнім світом. І родичі, звісно, хвилюються і хочуть знати, як почуваються мама чи тато. Роботи допомагають підтримувати ці взаємини, і при цьому - зводити фізичні контакти до мінімуму, адже нашому персоналу тепер не треба приносити людям телефон чи планшет. Ми програмуємо робота і він заїжджає до тієї чи іншої кімнати.

А у Японії роблять ставку на фізичні вправи. Для тамтешніх стареньких розробили п'ятихвилинну програму, яка допомагає їм залишатися у формі.