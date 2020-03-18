День святого Патріка відзначали напередодні по всьому світу. Визначні пам'ятки на різних континентах підсвітили зеленим. Національного ірландського кольору набули, зокрема, хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї, грецький храм Геркулеса і води Ніагарського водоспаду.

Святий Патрік покровитель Ірландії, - втім свято вже давно відзначають не лише там. Традиційно цього дня у багатьох країнах світу вбираються у все зелене і влаштовують гучні вечірки.