Ніагарський водоспад прикрасили до Дня святого Патріка [ Редактировать ]
День святого Патріка відзначали напередодні по всьому світу. Визначні пам'ятки на різних континентах підсвітили зеленим. Національного ірландського кольору набули, зокрема, хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї, грецький храм Геркулеса і води Ніагарського водоспаду.
Святий Патрік покровитель Ірландії, - втім свято вже давно відзначають не лише там. Традиційно цього дня у багатьох країнах світу вбираються у все зелене і влаштовують гучні вечірки.
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