У загибелі турецьких військових у Сирії винна Росія, - заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Штати і далі розглядають додаткові варіанти щодо підтримки Туреччини та припинення насильства в Сирії.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок російських авіаударів в Ідлібі загинуло 33 турецьких військових. У відповідь на це Анкара оголосила про початок операції "Весняний щит". Загинули десятки солдатів сил Асада, знищено чимало одиниць військової техніки.