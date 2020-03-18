США звинуватили Росію у загибелі турецьких військових в Сирії [ Редактировать ]
У загибелі турецьких військових у Сирії винна Росія, - заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, Штати і далі розглядають додаткові варіанти щодо підтримки Туреччини та припинення насильства в Сирії.
Нагадаємо, 28 лютого внаслідок російських авіаударів в Ідлібі загинуло 33 турецьких військових. У відповідь на це Анкара оголосила про початок операції "Весняний щит". Загинули десятки солдатів сил Асада, знищено чимало одиниць військової техніки.
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