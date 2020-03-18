Життя під час карантину

Жити по-новому. У десятках країн люди пристосовуються до нових умов суворого карантину. Ресторани готують "на виніс", а музиканти й актори знаходять місце для творчості. Що з того виходить - дивімося далі.

Так зараз доводиться виступати музикантові Джастіну Тревіку перед телефонною камерою. Раніше він співав у вашингтонських клубах, ресторанах, на невеликих концертних майданчиках. Та зараз усе під замком.

Джастін Тревік, музикант:

Весь мій заробіток - це живі виступи перед публікою. Через карантин усі концерти скасували. Але ж треба якось платити за житло, бензин, їжу. Джастін вирішив давати онлайн-концерти у Facebook. Останній - цими вихідними подивилися 3 тисячі людей. Віддячити музикантові за гарний настрій можуть усі охочі, перерахувавши гроші на картку. Сам виконавець каже, - за два інтернет-виступи "відбив" п'ять скасованих концертів.

А це - вистава першого угорського онлайн-театру. Її теж транслюють наживо в мережі. П'єса - на злобу дня.

Ласло Магаш, режисер-постановник:

Це вистава за п'єсою Денніса Келлі "Після кінця". За сюжетом, чоловік і жінка після ядерної катастрофи опинилися у підземному бункері. Ця історія про людські стосунки, увагу один до одного, терпимість - навіть коли ніде усамітнитися.

Сцену актори організували в ізоляції на річковому пароплаві. Театри, де вони працюють, - нині зачинені.

Майже по всій Європі припинили роботу кафе та ресторани. Щоб не залишати людей без роботи, деякі готують їжу на виніс - як от цей мюнхенський заклад.

Тереза Штейдл, відвідувачка закладу:

Чудова ідея! Надто коли немає де повечеряти і готувати вдома не хочеться. Усередину ніхто не заходить, тож це цілком безпечно.

Інша опція - доставка їжі додому. Приміром, в саудівській столиці у кур'єрів нині "гаряча пора".

Салех Ахмад, власник ресторану:

Ми не обслуговуємо відвідувачів всередині лише добу, а продажі вже впали на 60 відсотків. Але замовлень на доставку побільшало. За 2-3 дні прибутки будуть ще кращі, ніж до карантину.

А паризькі волонтери допомагають закладам впоратися з надлишком продуктів, які тепер нема для кого готувати. На велосипедах об'їжджають ресторани і кафе, забирають зайві харчі, а потім роздають нужденним. Та чи дозволять волонтерам працювати й надалі - невідомо. Адже без поважної причини виходити з дому не можна. Франція на суворому карантині, який президент Макрон порівняв зі станом війни.