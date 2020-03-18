Мужчина несколько раз ударил приятеля ножом и вызвал скорую [ Редактировать ]
В с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района между двумя товарищами произошел конфликт во время совместного распития алкогольных напитков. Внезапно, правонарушитель схватил кухонный нож и нанес оппоненту несколько ударов в живот и грудь.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Злоумышленник самостоятельно вызвал пострадавшему медицинскую помощь и сообщил в полицию", - говорится в сообщении.
Врачи госпитализировали 34-летнего потерпевшего.
С места происшествия в качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли нож со следами вещества бурого цвета.
Нападающий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что 38-летний подозреваемый в прошлом уже имел проблемы с законом.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина зверски избил друга и оставил умирать.
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