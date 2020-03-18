Мужчина нанес приятелю ножевые ранения, а после вызвал ему скорую/ Фото: sputnik-ossetia.ru

В с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района между двумя товарищами произошел конфликт во время совместного распития алкогольных напитков. Внезапно, правонарушитель схватил кухонный нож и нанес оппоненту несколько ударов в живот и грудь.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Злоумышленник самостоятельно вызвал пострадавшему медицинскую помощь и сообщил в полицию", - говорится в сообщении.

Читайте также В Украине закрыли вокзалы: перевозки официально остановились

Врачи госпитализировали 34-летнего потерпевшего.

С места происшествия в качестве вещественного доказательства правоохранители изъяли нож со следами вещества бурого цвета.

Нападающий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Отмечается, что 38-летний подозреваемый в прошлом уже имел проблемы с законом.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина зверски избил друга и оставил умирать.