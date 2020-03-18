В Украине закрыли вокзалы: перевозки официально остановились [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, с 12:00 "Укрзализныця" остановила ж/д сообщение. На данный момент все поезда и пригородные электрички остановили свою работу.
Кроме того, известно, что работать будут исключительно кассы на возврат денег за билеты и в здание вокзала планируют запускать людей в группах не более десяти человек.
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Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
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