В среду, 18 марта, с 12:00 "Укрзализныця" остановила ж/д сообщение. На данный момент все поезда и пригородные электрички остановили свою работу.

Кроме того, известно, что работать будут исключительно кассы на возврат денег за билеты и в здание вокзала планируют запускать людей в группах не более десяти человек.

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Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.