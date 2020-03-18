Актриса Эмма Стоун отменила свадьбу за несколько дней до праздника [ Редактировать ]
Голливудская актриса Эмма Стоун и ее бойфренд - комик и писатель Дэйва Маккэри на днях сообщили, что отменяют свадьбу, пишет lux.fm.
До этого пара встречалась почти 3 года, поэтому новость об отмене брачной церемонии изрядно озадачила поклонников.
Как выяснилось, знаменитости должны были сыграть пышную свадьбу в эти выходные, но в последний момент объявили, что отказываются проводить праздник. Соответствующее решение Эмма и Дэйв приняли из-за коронавируса.
31-летняя актриса должна была пойти под венец в Лос-Анджелесе, однако передумала, поскольку не хочет подвергать риску здоровье своих гостей и родных.
Теперь Стоун и ее 34-летний жених разрабатывают запасной план, но пока неизвестно - когда именно они собираются отпраздновать свадьбу.
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