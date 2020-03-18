Коронавирус в Украине: какую молитву нужно знать [ Редактировать ]
Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал духовенство, монашество и мирян к усиленной молитве и утвердил текст молитвы и прошения, которые необходимо возносить за Божественной литургией в течение периода коронавирусного карантина.
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Канцелярию Киевской Митрополии.
Также Синод благословил завершать богослужения молебнами, окроплением святой водой и колокольным звоном.
Текст Обращения Священного Синода по церковной жизни в условиях распространения коронавируса COVID-19 будет оглашен в воскресенье, 22 марта, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.
Священный Синод призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины и органов государственной власти по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям.
Как отметили члены Синода, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, требующей дополнительных ограничений, епархиальным архиереям необходимо согласовывать свои решения с Предстоятелем УПЦ.
С молитвой "во время губительного поветрия и смертоносныя заразы" и прошения на сугубой ектении можно ознакомиться здесь.
Как сообщал Центр информации УПЦ, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре. С решениями Священного Синода можно ознакомиться здесь.
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