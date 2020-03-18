Укрзалізниця повертає пасажирам гроші за невикористані квитки [ Редактировать ]
Укрзалізниця повертає пасажирам гроші за невикористані квитки. Прес-секретар підприємства Дар'я Манжура спростувала інформацію, що замість грошей у касах видають розписки. Речниця пояснила подібні випадки на кількох станціях тим, що в касирів не вистачало готівки. І додала, що станом на сьогодні проблем із цим немає і Укрзалізниця вже компенсувала пасажирам 140 мільйонів гривень.
"Згідно правил, УЗ відшкодовує пасажирам повну вартість квитка без стягнення комісії на потяги, які скасовані. Тому що це не є вина пасажира. І що дуже важливо, як ви знаєте, за нормальної ситуації квиток можна повернути не пізніше, ніж за годину після часу відправлення поїзда. Ми спеціально зняли це обмеження і подовжили термін на місяць. Це означає, що пасажири які не втигли повернути квиток до того часу, який вказано в білеті - зможуть це зробити впродовж місяця", - говорить Дар'я Манжура, директор департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю АТ "Укрзалізниця".
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