В МЗС розказали, як українцям повертатися з-за кордону [ Редактировать ]
На Батьківщину дешево і власним коштом. В МЗС розказали, як українцям повертатися з-за кордону. Так, авіакомпанія SkyUP почала продаж квитків за пільговою ціною. Нерегулярні рейси будуть здійснювати з 14 країн Європи. В МЗС також нагадують - обмежень для повернення громадян в Україну немає.
"Авіакомпанія SkyUP, якій ми надзвичайно вдячні за її конструктивну позицію, і бажання допомогти українцям відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, варшава, Прага, Тбілісі, Ліссабон, Мюнхен, Неаполь, Париж, Франкфурт, прага, Таллін, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон", - говорить Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.
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