Через коронавірус спорожніли вулиці Ізраїлю. Зазвичай у Єрусалимі цієї пори - гігантські групи паломників та вірян. Нині ж, біля Стіни плачу, ні душі.

Ізраїль, хоч і не закривав свої кордони для іноземці, запровадив 14-денний карантин за власний рахунок для усіх, хто приїздить до країни. Вжиті заходи майже зупинили усі туристичні потоки.

У країні наразі зафіксували 427 випадків зараження.