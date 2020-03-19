Єрусалим перетворився на місто-привид [ Редактировать ]
Через коронавірус спорожніли вулиці Ізраїлю. Зазвичай у Єрусалимі цієї пори - гігантські групи паломників та вірян. Нині ж, біля Стіни плачу, ні душі.
Ізраїль, хоч і не закривав свої кордони для іноземці, запровадив 14-денний карантин за власний рахунок для усіх, хто приїздить до країни. Вжиті заходи майже зупинили усі туристичні потоки.
У країні наразі зафіксували 427 випадків зараження.
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