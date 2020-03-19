Жодного нового випадку зараження коронавірусом не зафіксували в китайському Ухані. Про це повідомили в МОЗ країни. Це вперше з моменту спалаху хвороби.

В усій країні за останню добу виявили тринадцять хворих. При цьому дванадцять з них прибули з-за кордону. Тож усередині Китаю заразилася лише одна людина. На тлі таких новин починає повертатися до роботи бізнес. Щоправда, лише великий. Відкривають торговельні центри, запускаються великі виробництва.