Місія неможлива: через карантин подорож на роботу перетворилася на випробування [ Редактировать ]
Та більшість людей намагається нагріти руки на паніці. Після транспортних обмежень - злетіли ціни на таксі. Чимало людей пересіли на велосипеди та мотоцикли. Репортаж моїх колег - далі.
У Запоріжжі припинили роботу міжміські автобуси. Тож люди пішли на траси. Машини, що зупиняються, фактично штурмують.
Одразу активізувалися таксисти. Приблизний тариф за місто - 1000 гривень за 100 кілометрів. Такі послуги не по кишені, кажуть пасажири. Ті, хто змушений їздити на роботу в місто з найближчих сіл, шукають вихід.
Сергій, житель Запорізької області:
На мотоцикле. У родителей мотоцикл поставил. Так что завтра на мотоцикле буду ехать.
А от у міських автобусах пасажиронорми - 10 людей - намагаються дотримуватися лише в комунальному транспорті. Приватні маршрутки залишаються неконтрольованими.
Справжні проблеми з транспортом в Одесі. На маршрути не вийшла Половина пасажирських мікроавтобусів. Між собою автоперевізники кажуть: Невигідно працювати за умов "не більше десяти пасажирів у салоні". А от для чиновників підготували Іншу версію. Мовляв, фізично не можуть забезпечити виконання нових вимог і бояться штрафів.
Сергій Щербань, заступник директора департаменту транспорту Одеської міськради:
Полицейские останавливают автобусы: где есть перегруз (то есть больше десяти человек), где находятся пассажиры без масок предупреждают, что при повторном выявлении подобных нарушений будет накладываться штраф семнадцать тысяч гривен.
Тож на зупинках черги: люди масово пересідають на комунальні тролейбуси і трамваї. Але тут на них знову чекають випробування. Комунальники все ж таки намагаючись виконати розпорядження - запускають в електротранспорт щонайбільше двадцять пасажирів. Ось так, порціями, люди годинами діставались у справах.
Максим Стриженко, контролер КП "Одесміськелектротранс":
Открывается одна дверь: чтобы могли контролировать - и мы просто считаем людей. Проходит двадцать человек - двери закрываются!
Ще більші перепони чекали на жителів Одещини із сільської місцевості. Перестали ходити електрички й потяги, припинили рух приміські й міжміські автобуси. Пасажири кинулися до терміналів, щоб з'ясувати, як дістатися додому, але марно.
Люди групуються, аби замовити таксі до сіл.
Тетяна Михайлова, жителька села Сухий Лиман:
Знакомимся, общаемся, вызываем вместе такси, едем домой. А как добираться? А что будет завтра, послезавтра - людям на работу надо ходить как-то. Ну, вообще, ужас, конечно! Просто все будут сидеть без денег дома и перебиваться тем, что есть - с хлеба на воду. Ну а как!
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