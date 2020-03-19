Та більшість людей намагається нагріти руки на паніці. Після транспортних обмежень - злетіли ціни на таксі. Чимало людей пересіли на велосипеди та мотоцикли. Репортаж моїх колег - далі.

У Запоріжжі припинили роботу міжміські автобуси. Тож люди пішли на траси. Машини, що зупиняються, фактично штурмують.

Одразу активізувалися таксисти. Приблизний тариф за місто - 1000 гривень за 100 кілометрів. Такі послуги не по кишені, кажуть пасажири. Ті, хто змушений їздити на роботу в місто з найближчих сіл, шукають вихід.

Сергій, житель Запорізької області:

На мотоцикле. У родителей мотоцикл поставил. Так что завтра на мотоцикле буду ехать.

А от у міських автобусах пасажиронорми - 10 людей - намагаються дотримуватися лише в комунальному транспорті. Приватні маршрутки залишаються неконтрольованими.

Справжні проблеми з транспортом в Одесі. На маршрути не вийшла Половина пасажирських мікроавтобусів. Між собою автоперевізники кажуть: Невигідно працювати за умов "не більше десяти пасажирів у салоні". А от для чиновників підготували Іншу версію. Мовляв, фізично не можуть забезпечити виконання нових вимог і бояться штрафів.

Сергій Щербань, заступник директора департаменту транспорту Одеської міськради:

Полицейские останавливают автобусы: где есть перегруз (то есть больше десяти человек), где находятся пассажиры без масок предупреждают, что при повторном выявлении подобных нарушений будет накладываться штраф семнадцать тысяч гривен.

Тож на зупинках черги: люди масово пересідають на комунальні тролейбуси і трамваї. Але тут на них знову чекають випробування. Комунальники все ж таки намагаючись виконати розпорядження - запускають в електротранспорт щонайбільше двадцять пасажирів. Ось так, порціями, люди годинами діставались у справах.

Максим Стриженко, контролер КП "Одесміськелектротранс":

Открывается одна дверь: чтобы могли контролировать - и мы просто считаем людей. Проходит двадцать человек - двери закрываются!

Ще більші перепони чекали на жителів Одещини із сільської місцевості. Перестали ходити електрички й потяги, припинили рух приміські й міжміські автобуси. Пасажири кинулися до терміналів, щоб з'ясувати, як дістатися додому, але марно.

Люди групуються, аби замовити таксі до сіл.

Тетяна Михайлова, жителька села Сухий Лиман: