Військкомати України пішли на карантин [ Редактировать ]
В Україні тимчасово скасували призов на строкову службу. За розпорядженням командувача Сухопутних військ, військкомати мають призупинити виклики призовників до дільниць та обласних збірних пунктів на час дії карантину.
Натомість комісаріати проводитимуть протиепідемічні заходи відповідно до обмежень, запроваджених місцевими органами влади.
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