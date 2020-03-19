На Донбасі поранило трьох військових [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Окупанти збільшили кількість обстрілів 15 за минулу добу. Найбільше на півночі зони ООС.
Російські найманці застосували важкі міномети у районі Кримського та Новотошківського. Мінометні удари зафіксували і на півдні - поблизу Павлополя.
Ворожі обстріли поновилися і сьогодні. Російські найманці били з мінометів по околицях Красногорівки та Новолуганського.
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