Ворожі обстріли поновилися і сьогодні

Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Окупанти збільшили кількість обстрілів 15 за минулу добу. Найбільше на півночі зони ООС.

Російські найманці застосували важкі міномети у районі Кримського та Новотошківського. Мінометні удари зафіксували і на півдні - поблизу Павлополя.

Ворожі обстріли поновилися і сьогодні. Російські найманці били з мінометів по околицях Красногорівки та Новолуганського.