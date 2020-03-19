Міністр закордонних справ Нідерландів знепритомнів під час обговорення пандемії. Відео опублікувало одне з тамтешніх інтернет-видань.

На кадрах видно, як Бруно Брюїнс стоїть біля трибуни в парламенті країни, починає хитатися і падає. На допомогу чиновникові поспішили колеги.

Головний дипломат відмовився сісти на запропонований стілець та продовжив виступ. Згодом Брюїнс відмовився коментувати стан свого здоров'я.