Чернівецька область лідирує у кількості заражених коронавірусом [ Редактировать ]
16 хворих на коронавірус в Україні. Це дані центру громадського здоров'я - станом на зараз. Нові випадки зараження зафіксували в Київській та Донецькій областях.
Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, вірус виявили у 52-річного маріупольця, який повернувся із Єгипту. Лікарі надають йому допомогу. Наглядають і за людьми, які контактували з ним.
Найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області їх десятеро. Решта інфікованих у столиці та Київській, Житомирській і Донецькій областях.
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