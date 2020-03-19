ВООЗ закликала країни світу уповільнити розповсюдження COVID-19 [ Редактировать ]
Випробування вакцини від коронавірусу вже розпочалися. Про це заявив очільник Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я - Тедрос Аданом Гебрейсус.
Він закликав усі країни докласти зусиль, щоб уповільнити розповсюдження COVID-19. За його словами, це зекономить час на розроблення вакцин і методів терапії.
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