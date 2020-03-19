Випробування вакцини від коронавірусу вже розпочалися

Випробування вакцини від коронавірусу вже розпочалися. Про це заявив очільник Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я - Тедрос Аданом Гебрейсус.

Він закликав усі країни докласти зусиль, щоб уповільнити розповсюдження COVID-19. За його словами, це зекономить час на розроблення вакцин і методів терапії.