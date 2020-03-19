Киевские супермаркеты скорректировали время работы [ Редактировать ]
Столичные сети супермаркетов Fozzy group и Novus сократили время работы.
Об этом сообщает Interfax со ссылкой на руководителя департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нину Мищенко.
По ее словам, такие меры были приняты в связи с ограничением движения общественного транспорта в области.
"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой",- отметила Мищенко.
Руководитель отметила, что такие изменения графика работы супермаркетов не повлияют на качество обслуживания покупателей и свежесть продуктов.
Кроме того, компания Novus тоже приняла решение о сокращении работы своих магазинов.
Об этом заявили представители Novus в Facebook.
Известно, что супермаркеты этой сети с 18 марта будут работать с 9:00 до 22:00.
"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети",- пишут представители Novus.
Напомним, ранее в Киевской области было введено чрезвычайное положение. Власти ограничили движение транспорта.
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