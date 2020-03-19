Столичные сети супермаркетов Fozzy group и Novus сократили время работы.

Об этом сообщает Interfax со ссылкой на руководителя департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нину Мищенко.

По ее словам, такие меры были приняты в связи с ограничением движения общественного транспорта в области.

"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой",- отметила Мищенко.

Руководитель отметила, что такие изменения графика работы супермаркетов не повлияют на качество обслуживания покупателей и свежесть продуктов.

Кроме того, компания Novus тоже приняла решение о сокращении работы своих магазинов.

Об этом заявили представители Novus в Facebook.

Известно, что супермаркеты этой сети с 18 марта будут работать с 9:00 до 22:00.

"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети",- пишут представители Novus.

Напомним, ранее в Киевской области было введено чрезвычайное положение. Власти ограничили движение транспорта.