Трамп ввел чрезвычайное положение в США [ Редактировать ]
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее мы писали, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
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