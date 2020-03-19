В четверг, 19 марта, стало известно, что в Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, которая ранее контактировала с умершей от вируса женщиной. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

По его словам, пара из поселка Брусилов обратилась за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, которые контактировали с умершей: они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили. 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас супругов проверяют на коронавирус.

Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.