Под Житомиром с подозрением на коронавирус госпитализировали супругов [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, стало известно, что в Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, которая ранее контактировала с умершей от вируса женщиной. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
По его словам, пара из поселка Брусилов обратилась за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья.
"Есть случай по Брусилову: двое граждан, которые контактировали с умершей: они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили. 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил он.
При этом он добавил, что сейчас супругов проверяют на коронавирус.
Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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