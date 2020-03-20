Одразу в кількох регіонах посилюють карантин через коронавірус. Приміром, у містах на заході країни повністю скасовують рух громадського транспорту. Докладніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти.

У Чернівцях посилюють заходи безпеки. Відсьогодні містом їздять спец автомобілі:

Дотримуватись дистанції між людьми не менше двох метрів. Громадський транспорт у Чернівцях зупинено до поліпшення епідемічної ситуації.

Курсують вулицями й кілька тролейбусів - розвозять медиків, поліцейських та комунальників. А ще, в області розгорнули 5 медико-санітарних блокпостів.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Буде здійснюватися замір температури дистанційно і роздаємо також всім подорожуючим інформаційні бюлетені з інформацією про те, як слід діяти у випадку симптомів захворювання.

У Львівській області на своїй сторінці у Facebook лікар-епідеміолог обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко звернулася до небайдужих по допомогу. Наразі, лікарня забезпечена усім необхідним. Але медики очікують на велику кількість хворих на коронавірус. Тоді лікарні бракуватиме одноразової постільної білизни, концентраторів кисню, костюмів біозахисту, латексних рукавичок.

Ігор Берник, заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Наша лікарня має бути готова до прийому невідомо якої кількості пацієнтів - це не 33, можливо завтра буде більше. Тому ми хочемо забезпечити, тим більше, що лікарі чи медсестри та інший медперсонал, можливо, тривало будуть перебувати у лікарнях, - тому, ми хочемо запастися матеріалами, деякими речами.

На Прикарпатті з підозрою на коронавірус уже 12 пацієнтів. Чи була інфікована жінка, яка померла напередодні, - й досі не відомо. Тим часом, медики повідомляють, що в лікарнях бракує необхідного обладнання та засобів індивідуального захисту.

Про фінансову допомогу вже попросили Івано-Франківська міська лікарня та Коломийська інфекційна.

Володимир Кифорук, головний лікар Коломийської інфекційної лікарні:

Наші ресурси вичерпуються. Вичерпані практично: по масках, окулярах, по засобах особистого захисту - у нас там лишилося кілька масок. Звернутися до підприємців міста. Проблема, це просто величезна проблема! За мої 30 років, що я в цій лікарні - ще такого не було, щоб така була біднота. Нам не треба кошти, закупити і передати.

У самому місті активно проводять дезінфекцію житлових будинків, дитмайданчиків, зупинок транспорту. Від сьогодні митимуть і дороги хлорованим розчином. Робитимуть це вночі, щоб уникнути випарів.

Хоча в Луцьку нині немає хворих на коронавірус, від сьогодні в місті зупинили весь громадський транспорт. Міська влада визнала: проконтролювати кількість пасажирів у громадському транспорті не зможе. Людей попередили, однак знайшлося чимало тих, хто не повірив у таке рішення. Тож на зупинках вранці було багато людей.

По обіді ж вулиці стали напівпорожніми. Чимало містян пересіли на велосипеди. Поодинокі автобуси, що курсують вулицями, розвозять медиків та працівників тих підприємств, що працюють в умовах карантину.