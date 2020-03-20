Новая типовая тендерная документация, разработанная "Укравтодором", привела к дискриминации большей части рынка в пользу нескольких крупных компаний. Об этом в интервью рассказал президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко.

"Госагентство дорог составило новую методику тендерной документации, где из всех предложений рынка учтено не более 20%. А 80% - это дискриминационные условия", - отметил Артем Гриненко.

По его словам, методические рекомендации "Укравтодора" узаконили ту дискриминацию, что существовала на рынке, и оставили на рынке только пять-шесть игроков.

"В 2019 году 155 компаний выиграли тендеры, где сумма тендера - выше 5 млн. гривен. Они выигрывали и выполняли контракты. Но, по нашим подсчетам, из этих 155 компаний смогут участвовать в тендерах по новым правилам в 2020 году только шесть компаний", - сообщил Артем Гриненко.

Он также подчеркнул, что Минэкономики пригласило представителей Всеукраинской дорожной ассоциации в Рабочую группу для разработки новых методических рекомендаций (взамен документа, который предложен "Укравтодором").

"Это важно, ведь по закону именно министерство имеет право утверждать методики тендерной документации, тогда как "Укравтодор" имеет право разработать и передать в министерство свои наработки. Сейчас мы уже работаем в такой группе, где наравне с нами работают юристы, эксперты отрасли", - объяснил Артем Гриненко.